Росія атакувала КАБами два райони Харківщини: є загиблі, серед поранених підліток

Про приліт у Богодухівському районі повідомила пресслужба Харківської ОВА.

"О 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу дістали поранення три жінки 43, 57 і 65 років, двоє чоловіків 35 і 50 років, а також 12-річний хлопчик.

Знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків і господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі. Також пошкоджено приміщення дитячого садка, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.

У МВС додали, що Росія запустила два КАБи. Також там уточнили, що наразі вирішується питання щодо госпіталізації пораненого підлітка.

Обстріл Куп'янщини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл Купʼянського району.

"Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. Двоє цивільних, на жаль, загинули. За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства", - написав чиновник.

Екстрені служби працюють на місцях влучання.