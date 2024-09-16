РФ "анонсує" ракетний удар по дитячій установі в Україні. У ЦПД розповіли про плани ворога

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах. Ворог намагається посіяти паніку серед українців, внести розкол та недовіру в наше суспільство і виправдатися за власні злочини", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД наголошують, що РФ у воєнних злочинах своєї армії намагається звинуватити Україну.

"Масові вбивства цивільних у Бучі та інших українських містах, що були під окупацією, російська пропаганда попри численні докази вперто називає "провокацією та інсценуванням", а ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит – "влучанням протиракети київської ППО", - нагадали в матеріалі.

Раніше в службі зовнішньої розвідки РФ оголосили, що Київ "з подачі США" нібито готує ракетний удар по українській дитячій установі, аби звинуватити РФ.

Також розвідка ворога додала, що Сполучені Штати Америки "за допомогою нової провокації Києва хочуть посилити тиск на КНДР та Іран, звинувативши ці країни у постачанні балістичних ракет до РФ".