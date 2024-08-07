РФ атакує Україну "шахедами" в ніч на 7 серпня

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 23:04 військові https://t.me/kpszsu/17461

про рух ударних БПЛА через Херсонщину на Миколаївську область.

За годину обстановка була наступною:

1. Із Миколаївщини рух курсом на Одещину;

2. У західному напрямку курсоим на Кіровоградську область.

3. Група "шахедів" у Дніпропетровській області.

Також кілька груп безпілотників рухаються в напрямку Вінницької та Черкаської областей.

О 1:05 зафіксовано рух БПЛА через Харківщину на Полтавську область, а також із Черкащини на Київську область.

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