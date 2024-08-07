РФ атакує Україну "шахедами" в ніч на 7 серпня
Ввечері 6 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 23:04 військові https://t.me/kpszsu/17461
про рух ударних БПЛА через Херсонщину на Миколаївську область.
За годину обстановка була наступною:
1. Із Миколаївщини рух курсом на Одещину;
2. У західному напрямку курсоим на Кіровоградську область.
3. Група "шахедів" у Дніпропетровській області.
Також кілька груп безпілотників рухаються в напрямку Вінницької та Черкаської областей.
О 1:05 зафіксовано рух БПЛА через Харківщину на Полтавську область, а також із Черкащини на Київську область.
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