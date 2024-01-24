РФ атакує Україну "шахедами", в Одесі спалахнула пожежа. Ситуація ввечері 24 січня

Ситуація в Одесі

Про загрозу "шахедів" повідомили Повітряні сили о 20:22.

Російський агресор запустив ударні БПЛА з південного напрямку. Декілька груп "шахедів" зафіксували над Чорним морем, безпілотники рухались у напрямку Одеси.

Станом на 20:34 відомо про "шахеди" в Татарбунарському та Біляївському районах. Також чергову групу БПЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

За інформацією "Суспільного", після 21:00 в Одесі прогриміли вибухи. Сили оборони півдня відзвітували про роботу ППО. Відомо, що в обласному центрі спалахнула пожежа.

В Одеській ОВА заявили про пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

"Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Олег Кіпер.

Ближче до 22:00 стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі.

"Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає", - написав Кіпер.

Атака "шахедів" з півдня та сходу

Після 21:00 ударні БПЛА також зафіксували також в інших областях: декілька груп в південній частині Харківщини - курс північно-західний; "шахеди" у Березанському районі Миколаївської області - курс північний.

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