РФ атакує Україну "шахедами", в Одесі спалахнула пожежа. Ситуація ввечері 24 січня
Ввечері середи, 24 січня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку
Ситуація в Одесі
Про загрозу "шахедів" повідомили Повітряні сили о 20:22.
Російський агресор запустив ударні БПЛА з південного напрямку. Декілька груп "шахедів" зафіксували над Чорним морем, безпілотники рухались у напрямку Одеси.
Станом на 20:34 відомо про "шахеди" в Татарбунарському та Біляївському районах. Також чергову групу БПЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.
За інформацією "Суспільного", після 21:00 в Одесі прогриміли вибухи. Сили оборони півдня відзвітували про роботу ППО. Відомо, що в обласному центрі спалахнула пожежа.
В Одеській ОВА заявили про пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
"Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Олег Кіпер.
Ближче до 22:00 стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі.
"Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає", - написав Кіпер.
Атака "шахедів" з півдня та сходу
Після 21:00 ударні БПЛА також зафіксували також в інших областях: декілька груп в південній частині Харківщини - курс північно-західний; "шахеди" у Березанському районі Миколаївської області - курс північний.
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