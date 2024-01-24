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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ атакує Україну "шахедами", в Одесі спалахнула пожежа. Ситуація ввечері 24 січня
Оновлено

РФ атакує Україну "шахедами", в Одесі спалахнула пожежа. Ситуація ввечері 24 січня

24 січня, 2024 середа
22:02
Війна з Росією збитий "Шахед"

Ввечері середи, 24 січня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку

Ситуація в Одесі

Про загрозу "шахедів" повідомили Повітряні сили о 20:22.

Російський агресор запустив ударні БПЛА з південного напрямку. Декілька груп "шахедів" зафіксували над Чорним морем, безпілотники рухались у напрямку Одеси.

Станом на 20:34 відомо про "шахеди" в Татарбунарському та Біляївському районах. Також чергову групу БПЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

За інформацією "Суспільного", після 21:00 в Одесі прогриміли вибухи. Сили оборони півдня відзвітували про роботу ППО. Відомо, що в обласному центрі спалахнула пожежа.

В Одеській ОВА заявили про пошкодження цивільної житлової інфраструктури. 

"Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Олег Кіпер.

Ближче до 22:00 стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі. 

"Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає", - написав Кіпер.

Атака "шахедів" з півдня та сходу

Після 21:00 ударні БПЛА також зафіксували також в інших областях: декілька груп в південній частині Харківщини - курс північно-західний;  "шахеди" у Березанському районі Миколаївської області - курс північний.

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Теги:
Україна
Росія
Одеса
Одещина
безпілотник
Військові новини
сирени
повітряна тривога
Чорне море
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