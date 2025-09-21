РФ атакує Україну ударними дронами вдень 21 вересня: в Запоріжжі працює ППО
Вдень у неділю, 21 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. У Запоріжжі працює ППО
Запоріжжя
Начальника Запорізької ОВА Іван Федоров о 14:53 повідомив про загрозу застосування ворогом ударних дронів в області.
О 15:12 він попередив про роботу ППО.
"Ворожий БПЛА ударного типу в напрямку Комунарського району м. Запоріжжя", - написав Федоров о 15:18.
Рух дронів
О 13:55 ворожі БПЛА фіксували в східній частині Сумщини, курс південно-східний.
Водночас російські дрони помітили в південно-східній частині Харківщини, курс південно-західний.
О 14:09 ворожий розвідувальний БпЛА зафіксували в акваторії Чорного моря, він рухався в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський р-н). Було залучено засоби для його збиття.
О 14:28 дрони зі східної частини Дніпровщини та Харківщини рухались на захід.
Оновлення щодо руху безпілотників станом на 15:28:
- БПЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину;
- БПЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний;
- БПЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс східний;
- БПЛА в західній частині Запоріжжя, курс південно-західний.
Новина доповнюється...
