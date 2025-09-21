РФ атакує Україну ударними дронами вдень 21 вересня: в Запоріжжі працює ППО

Запоріжжя

Начальника Запорізької ОВА Іван Федоров о 14:53 повідомив про загрозу застосування ворогом ударних дронів в області.

О 15:12 він попередив про роботу ППО.

"Ворожий БПЛА ударного типу в напрямку Комунарського району м. Запоріжжя", - написав Федоров о 15:18.

Рух дронів

О 13:55 ворожі БПЛА фіксували в східній частині Сумщини, курс південно-східний.

Водночас російські дрони помітили в південно-східній частині Харківщини, курс південно-західний.

О 14:09 ворожий розвідувальний БпЛА зафіксували в акваторії Чорного моря, він рухався в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський р-н). Було залучено засоби для його збиття.

О 14:28 дрони зі східної частини Дніпровщини та Харківщини рухались на захід.

Оновлення щодо руху безпілотників станом на 15:28:

Б П ЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину;

ЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину; Б П ЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний;

ЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний; Б П ЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс східний;

ЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс східний; Б П ЛА в західній частині Запоріжжя, курс південно-західний.

