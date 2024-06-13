РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждали 6 людей, серед них - 2 дитини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, отримала гостру реакцію на стрес, її не госпіталізовували.

Крім того, внаслідок російської атаки виникла пожежа та пошкоджені 9 житлових будинків.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести.

"Через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили", - додав Лисак.