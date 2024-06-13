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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждали 6 людей, серед них - 2 дитини

13 червня, 2024 четвер
18:49
Війна з Росією атака РФ на Новомосковськ

Російські терористи у четвер, 13 червня, вдарили по місту Новомосковськ Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них - двоє дітей

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні. 

Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, отримала гостру реакцію на стрес, її не госпіталізовували. 

Крім того, внаслідок російської атаки виникла пожежа та пошкоджені 9 житлових будинків. 

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести. 

"Через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили", - додав Лисак. 

  • Того ж дня РФ атакувала село Токарівка у Дарʼївській громаді Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік. 
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
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