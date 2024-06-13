Росіяни з мінометів обстріляли громаду на Херсонщині: загинув чоловік, який ішов вулицею

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що окупанти вдарили, попередньо з мінометів, по селу близько 14:15. Від ворожого обстрілу загинув 40-річний житель Токарівки, який йшов вулицею.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).