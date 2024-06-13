Росіяни з мінометів обстріляли громаду на Херсонщині: загинув чоловік, який ішов вулицею
Російська окупаційна армія у четвер, 13 червня, атакувала село Токарівка у Дарʼївській громаді Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Вказано, що окупанти вдарили, попередньо з мінометів, по селу близько 14:15. Від ворожого обстрілу загинув 40-річний житель Токарівки, який йшов вулицею.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 12 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 людей, 32 отримали поранення. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
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