РФ атакувала дроном цивільне авто на Запоріжжі: загинув чоловік, поранено жінку
Російська окупаційна армія 8 жовтня атакувала дроном цивільну автівку, внаслідок чого 71-річний чоловік загинув, а його 67-річна дружина дістала поранення
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його даними, пенсіонери їхали по с. Приморському, коли в їхню машину влучив FPV-дрон.
"Чоловік від отриманих травм загинув на місці, жінка з пораненнями доставлена до лікарні", - написав чиновник.
Зазначимо, що впродовж минулої доби окупанти завдали 392 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак пʼятеро чоловіків і одна жінка дістали поранення.
- Раніше росіяни вдарили FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою в Куп’янську Харківської області, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків.
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