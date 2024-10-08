РФ атакувала дроном цивільне авто на Запоріжжі: загинув чоловік, поранено жінку

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, пенсіонери їхали по с. Приморському, коли в їхню машину влучив FPV-дрон.

"Чоловік від отриманих травм загинув на місці, жінка з пораненнями доставлена до лікарні", - написав чиновник.

Зазначимо, що впродовж минулої доби окупанти завдали 392 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак пʼятеро чоловіків і одна жінка дістали поранення.