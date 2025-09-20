РФ хоче провести "грузинифікацію" Молдови, щоб зупинити євроінтеграцію України: Портников пояснив, до чого тут Орбан

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що питання Молдови у Кремлі курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

"Вони намагаються. Вони витрачають величезну кількість грошей на оцю коаліцію Додона. Вони витрачають гроші на цю партію Шора, який сидить в Москві, вона не бере участі у виборах, але вона там може мутити воду, тобто вони працюють. І може бути ситуація, коли партія Маї Санду не отримує більшості в парламенті, і це дуже небезпечно. Так що Кирієнко він здатний на такі апаратні рішення, скажемо так, він небезпечніший за Козака. Але ж ви розумієте, є ще люди, які все це бачать, тим більше на тлі війни", - заявив Портников.

Журналіст зауважив, що Молдова не Абхазія, тому що в ній є величезна частина населення, яка хоче реально, щоб Молдова була членом ЄС.

"Кирієнко ж працює на цьому напрямку через Орбана. Вони ж через Орбана працюють. Що вони роблять? Орбан блокує початок перемовин з Україною щодо вступу до ЄС. А Європейський Союз не хоче розривати пару Україна-Молдова. І Орбану потрібно я думаю, що це таке завдання, це така домовленість, скажемо так, проблокувати цю ситуацію до парламентських виборів у Молдові. А може потім він розблокує, ой, слухайте, давайте я все вже зрозумів, хай Україна, там ми з нею там домовимося", - наголосив публіцист.

Він додав, що тоді вже при владі в Молдові можуть бути проросійські сили і вони можуть ухвалити таке якесь рішення, яке змусить Європейський Союз відмовитися від перемовин.

"З Молдовою, а значить і з Україною. Провести грузиніфікацію Молдови, щоб зупинити європейську інтеграцію України. Все дуже просто. Тому я не знаю, от, ви, розумієте, українське керівництво на чолі з президентом теж постійно виступають проти, щоб ми розривали цю пару. І вони кажуть: "Ні, не треба її розривати". Бо у нас в Києві дуже серйозно побоюються, що якщо вони почнуть перемовини з Молдовою, а не почнуть перемовини з Україною, то це буде означати, що ми потрапили в перелік не дуже перспективних країн для вступу до ЄС", - сказав Портников.

Журналіст змоделював певну ситуацію.

"Ми не розірвали пару. Ідемо разом з Молдовою. А на парламентських виборах у Молдові виграють проросійські сили. І вони, скажімо, ухвалюють якесь таке рішення, яке, в принципі, може поставити на паузу перемовини. Як це відбулося з Грузією. Чогось не виконали, не захотіли чогось виконувати. Ухвалили якийсь закон, там про боротьбу з гей-пропагандою. Ну, щось таке. Знаєте, як вони люблять це. І Євросоюз каже: "Вибачте, ви спочатку цей закон скасуйте, там якийсь інший закон". А потім ми почнемо перемовини. Дуже важлива наша вимога для початку відкриття всіх перемовин по кластерах. А вони скажуть: "Ми не будемо. Це наші цінності. Ми не підемо. Ми дуже хочемо в Євросоюз, але диктат". І ми будемо говорити: "А може ви розірвете пару?" А нам будуть говорити: "А чого ви не хотіли тоді розірвати?" У нас така принципова позиція - ви разом з Молдовою йдете. Будуть нові парламентські вибори в Молдові. Прийдуть до влади проєвропейські сили. Почнемо перемовини. В чому проблема, Володимире Олександровичу?", - пояснив публіцист.

Він наголосив, що Україна може просто потрапити в цю паску. Це і є паска Кирієнко.

"Або ви залишаєте Молдову в парі з Україною, в принципі, допомагаєте нам провести проросійські сили в парламент, або ви цю пару розриваєте, але тоді Україна в не дуже добрій ситуації з пропагандистського погляду, тому що ви розумієте, що перемовини про нашу європейську інтеграцію не мають ніякого практичного сенсу до закінчення війни", - сказав Портников.

Журналіст зазначив, що Молдова може, в принципі, умовно вступити в Євросоюз.

"Хоча я не розумію, що з Придністров'ям. Але поки ми не члени Євросоюзу, це немає ніякого значення. Просто буде там кордон проходити умовний по Придністров'ю. От, а ми то що? Тут же питання війни. Ніхто не буде приймати країну в період військових дій до Євросоюзу. Не треба знову ніяких ілюзій. Стільки, скільки будуть воєнні дії, скільки ми будемо стояти там на порозі", - підсумував публіцист.