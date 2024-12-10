РФ кинула в наступ на трьох східних напрямках близько 150 тис. військових, - ОСУВ "Хортиця"

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

За його словами, на Покровському напрямку зосереджено понад 70 тис. окупантів, коли на Курахівському - до 36 тис., а на Времівському - понад 40 тис.

"На Курахівському напрямку наші Сили оборони продовжують стримувати ворога. Минулої доби там відбулось 40 штурмів і ворог намагався прорвати українські оборонні рубежі. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це, в першу чергу, дасть їм можливість перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення. Ну, а потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту", - додав Волошин.

Він зазначив, що РФ намагається прорватися до околиць Курахового, аби взяти його під свій контроль: ворожа армія обстрілює місто КАБами та артилерією.

Речник також розповів про активізацію загарбників поблизу Великої Новосілки та Вугледара за останні 2 доби.

"Ворог останнім часом там активізувався і минулої, і позаминулої доби. Зокрема, минулої - 27 боєзіткнень відбулося, противник намагається там проривати нашу оборону, однак ситуацію відносно вдалося стабілізувати, наші захисники збивають наступальний потенціал ворога. Для противника цей напрямок на північному заході області є одним з пріоритетних елементів Курахівського, Покровського наступу. Відбиття Силами оборони села Новий Комар покращило наше тактичне положення, тому противник хоче унеможливити нашу логістику якраз саме на Курахівському, Времівському напрямках", - пояснив він.

Водночас у районі Купʼянська росіяни використовують таку ж тактику розосередження живої сили без залучення великої кількості бронетехніки.