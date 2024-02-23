РФ має змогу використовувати проти України майже 300 бойових літаків, - ГУР
Росія може використовувати у війні проти України майже 300 бойових літаків. Завдання ворога - знищити нашу авіацію та інфраструктуру
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Багато (літаків має ворог - ІФ-У). Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків", - сказав Скібіцький.
За його словами, "росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру". Однак заступник начальника ГУР МО зауважив, що літаки F-16, які Україна скоро отримає, є одним із засобів, що дозволить знищувати авіацію, яку ворог використовує для завдання бомбових ударів.
"Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове (недалеко від міста Кропивницького), намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну. А ми вже чітко впевнені і знаємо, що західні зразки озброєння набагато кращі й мають перевагу над російським, над радянським озброєнням. Будь-які. Це і точність, і ефективність, і інші параметри", - розповів Скібіцький.
Також він нагадав, що українські захисники нещодавно збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 РФ.
"Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити", - додав заступник начальника ГУР.
- 21 лютого речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що Росія має багато авіації й на зношеність авіапарку ворога розраховувати не варто.
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