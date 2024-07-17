РФ на Харківщині знищила переправу через річку Оскіл для цивільних, - Синєгубов

Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас", - сказав він, додавши, що, за його інформацією, удар росіяни завдали ракетою.

Синєгубов також розповів, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається важкою: інколи на цьому напрямку фіксується більше боєзіткнень та намагань окупантів штурмувати позиції ЗСУ.

"Ворог показує, що для нього це принципово, оскільки раніше він бив туди або керованими авіабомбами, або іншими засобами. Сьогодні прилетіла ракета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним", - пояснив глава ОВА.

Водночас він наголосив: переправу відновлюватимуть, оскільки її, зокрема, використовують для евакуації.

"Кожна переправа для нас дуже важлива. Це цивільна переправа, де рухаються люди, вантажівки, де рухається цивільний автотранспорт, автобуси, в тому числі це маршрути евакуації", - підкреслив Синєгубов.