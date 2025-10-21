"РФ намагається зістрибнути з дипломатії": Зеленський закликав до посилення тиску на Москву після блекауту в Чернігові
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Москву після російської атаки вночі 21 жовтня на енергетику Чернігівщини та Сумщини
Про це він написав у telegram.
"Чернігівщина, Сумщина – зараз усюди тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області", – зазначив президент.
Він наголосив: як тільки диктатор РФ Володимир Путін відчув тиск і загрозу від ракет Tomahawk, – проявив готовність повернутися до дипломатії.
"І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог. Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом. Напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по наших об’єктах інфраструктури, по нашій енергетиці. Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити", – заявив Зеленський.
Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників мобілізувати додаткову допомогу після атаки РФ на енергетику.
"Путін прикидається, що готовий до дипломатії та мирних переговорів, тоді як насправді сьогодні вночі Росія завдала жорстокої ракетної та безпілотної атаки на Чернігівську та Сумську області України… Поки наші групи енергетичного реагування працюють над відновленням електроенергії, я ще раз закликаю всіх наших партнерів у Європі та за її межами терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України: від енергетичного обладнання до джерел енергії та можливостей протиповітряної оборони", – написав він у Х.
- Уночі проти вівторка 21 жовтня російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники та керовані авіабомби. В Харкові 9 людей постраждали. На Чернігівщині знеструмлення.
