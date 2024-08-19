Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ наступає на 9 напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті

РФ наступає на 9 напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті

Катерина Єсікова
19 серпня, 2024 понедiлок
16:54
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

З початку понеділка, 19 серпня, на фронті між двома арміями відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб атакувати Покровський напрямок

Зміст

Про це 19 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішних атаки поблизу Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 8 боєзіткнень. Ворог наступав у бік Торського, Глушківки, Макіївки, Стельмахівки та Кругляківки. Наразі половина атак продовжується.
Також окупанти двічі вдарили КАБами у район Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів штурмувала позиції наших захисників. Найбільш активно ворог діяв з боку Площанки.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося шість боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Наразі ще точаться три бої.

На Краматорському напрямку противник здійснив два штурми неподалік Іванівського та Андріївки. Біля останньої боєзіткнення продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до дев’яти - атакували біля Нью-Йорка, Торецька, Залізного та Неліпівки. Сім боїв завершено, ще два - тривають.
Крім того, загарбники завдали шість авіаударів, скинувши дев’ять КАБів по Щербинівці, Неліпівці та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили атаки у районах населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Зелене Поле, Калинове, Миколаївка, Птиче, Михайлівка, Камишівка та Миролюбівка. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюють.
Також ворог завдав три авіаудари некерованими авіаракетами по Олександрополю.

На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів безуспішно атакували поблизу Невельського та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник задіював для ударів авіацію - тричі вдарив НАРами у район населеного пункту Макарівка. Окрім того, провів три штурмових дії - намагався просуватись з боку Володимирівки і Солодкого, а також провів атаку у районі Водяного.

На Придніпровському й Оріхівському напрямках загарбники наступальних і штурмових дій сьогодні ще не проводили. Натомість завдали авіаударів майже шістдесятьма НАРами у бік П’ятихаток, Гуляйполя й Ольгівки. Окрім того, скинули по три авіабомби у райони Новоданилівки та Темирівки.

Зведення по ударах РФ

"Від цинічних авіаударів із повітряного простору Російської Федерації потерпають прикордоння Сумщини", - йдеться у повідомленні.

Від бомбардувань 19 серпня постраждали райони населених пунктів Хотінь та Обухівка. До того ж росіяни завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Порозку.

Також під бомбардування ворожої авіації потрапили Липці на Харківщині. 

  • Генштаб ЗСУ інформував, що загальні втрати російської армії серед особового складу на війні в Україні сягнули вже 600 тисяч. За добу Сили оборони ліквідували 1120 окупантів.

Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Азовське море
Автор Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
Росіяни заселили евакуйованих жителів Курщини до окупованого курорту Кирилівка
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Автор
18 серпня, 2024 неділя
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Маріуполь
Автор Марина Клюєва
17 серпня, 2024 субота
"Стали не такі бадьорі": журналіст Осиченко про зміну настроїв жителів Маріуполя, які підтримували РФ
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 45.18
    Продаж 45.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 серпня
18:14
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Одна та дві черги: в Укренерго розповіли про графіки відключення 20 серпня
18:12
Ексклюзив
Полонені
Полонених підтримують "на межі", - керівниця Патронатної служби Азову Толкачова
18:07
OPINION
Вадим Денисенко
Про історію України у школі та дискусії про її вивчення
18:05
Анонс
Благодійний ветеранський спортивний фестиваль IRON EGGS - афіша
Під Києвом пройде Благодійний ветеранський спортивний фестиваль IRON EGGS
18:01
Марія Захарова
РФ погрожує іноземним журналістам, які знімають репортажі в Курській області
17:45
смерть рашистським окупантам
В одному з батальйонів РФ на Курщині залишилося 30% боєздатного складу, - "Атеш"
17:28
Микола Тищенко, суд
Нардепу Тищенку продовжили цілодобовий домашній арешт до 23 вересня
17:24
Данія
Данія дозволила Україні використовувати передану зброю на території РФ
17:23
Одягали в солдатів Червоної армії й влаштовували вистави боїв: РФ у дитсадках на ТОТ проводить мілітаристські заходи, - Спротив
17:09
Ексклюзив
рлс
Сили оборони знищили сучасну РЛС росіян "Каста-2Е2", - ОСУВ "Таврія"
17:04
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Графіки відключення світла в Україні діятимуть з 18:00
17:00
"Дедпул і Росомаха"
Випередив "Джокера": "Дедпул і Росомаха" став найкасовішим фільмом з рейтингом R
16:59
Іран
Іран до кінця 2024 року може оголосити себе ядерною державою, - глава комітету розвідки палати представників США Тернер
16:41
Російські рублі
Один з найбільших банків Киргизстану призупинив перекази у рублях
16:38
Колізей
Турист з України видряпав на Колізеї свої ініціали, йому загрожує увʼязнення та 10 тис. євро штрафу
16:26
ДТП
Під алкоголем та наркотиками допустив перекидання "Камаза": у ДТП на Київщині загинув 9-річний син водія
16:21
Оновлено
Нарендра Моді
Прем'єр Індії Моді приїде до України на День Прапора
16:14
Вілле Мюккянен
"Хотів змінити світ на краще": на війні в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії
16:06
Світлана Лобода
Лобода відповіла, що робитиме з російськомовними піснями: "Не обіцяла, що відмовлюся"
16:00
OPINION
Володимир Гевко
Про курського "дєдушку". Винуватцем наслідків хаосу завжди є його ініціатор
15:58
ДСНС знайшли 60 "небезпечних м‘ячиків" на околиці Києва внаслідок падіння уламків ракети Х-101
15:54
податки
У Харкові звільнили підприємців від сплати деяких податків: подробиці
15:44
Ексклюзив
Олександр Корнієнко
Перший віцеспікер Корнієнко розповів, які законопроєкти стоять на порядку денному у Раді
15:40
Ексклюзив
Знищений КАБом приватний будинок у Білопіллі (18 серпня 2024 року, Сумщина)
Росіяни зараз на прикордонні роблять пекло, - заступник голови Сумської райради
15:39
Фільм "Редакція"
Знятий на Херсонщині фільм "Редакція" змагатиметься за головну нагороду кінофестивалю в Сараєво
15:34
замах на Трампа
Мережа проросійських сайтів поширювала неправдиву інформацію, що Трампа планували вбити демократи, - AFP
15:23
Джон Епрі
Помер зірка "Хрещеного батька 2" Джон Епрі
15:20
Ексклюзив
Росіяни не евакуюють навіть поранених з поля бою: військовий Нацгвардії "Хартія" про Харківський напрямок
14:58
Російська техніка
Партизани "Атеш" розвідали ремонтну базу РФ на Луганщині, техніку з якої окупанти відправляють у Курську область
14:51
Боб Ділан
Боб Ділан записав пісню, що стане саундтреком до нового байопіку про Рональда Рейгана
14:51
Данія
Уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $116 млн
14:40
Росіяни обстріляли Торецьк і Зарічне на Донеччині: загинуло четверо цивільних
14:38
Війна з Росією
Міноборони: кількість заброньованих від мобілізації українців скоро перевищить 1 мільйон
14:33
військові кораблі США
Німеччина планує направити через Тайванську протоку військові кораблі вперше з 2002 року
14:18
спека
Спека повернулася й ще триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 20 серпня
14:09
OPINION
Дмитро Золотухін
Як називати те, що відбувається на Курщині?
14:04
месенджер Signal
У Росії заблокували месенджер Signal: британська розвідка назвала ймовірну причину
14:03
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Україна запросила президентку Грузії Зурабішвілі до Києва на 4-й саміт Кримської платформи
13:46
Китайський премʼєр Лі Цян
Китайський премʼєр Лі Цян цього тижня відвідає РФ і Білорусь
13:41
україна німеччина
Комплекс ППО Iris-T, патрони і безпілотники Vector: Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV