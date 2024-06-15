РФ обстріляла селище Улакли на Донеччині: 3 загиблих, 5 поранених
Російська окупаційна армія у суботу, 15 червня, обстріляла касетними боєприпасами селище Улакли Донецької області. Унаслідок цього загинули три людини, 5 поранених
Про це повідомляє Великоновосілківська селищна військова адміністрація.
"Сьогодні відбувся жахливий обстріл села Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами постраждала центральна частина населеного пункту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через російський удар загинули три людини, 5 отримали поранення. Всі постраждалі - мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу.
На місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, медики та представники місцевої влади. Постраждалих було доставлено до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.
- Російська терористична армія у п'ятницю, 15 червня, завдала авіаційного удару по селу Глушківка Купʼянського району Харківщини, внаслідок чого загинула жінка.
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