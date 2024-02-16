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Головна Війна з Росією РФ обстріляла село на Харківщині: загинув 52-річний чоловік

РФ обстріляла село на Харківщині: загинув 52-річний чоловік

16 лютого, 2024 п'ятниця
17:32
Війна з Росією

Удень 16 лютого російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Слідством встановлено, що 16 лютого близько 12:20 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також у селі пошкоджено житлові будинки.



У прокуратурі зазначили, що минулої доби окупанти обстріляли с. Юрченкове Чугуївського району. Зазнали пошкоджень будівлі сільськогосподарського підприємства.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Теги:
Росія
Харківщина
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