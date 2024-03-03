РФ обстріляла село в Куп'янському районі: поранено літнього чоловіка
Вранці 3 березня російська армія обстріляла село Петропавлівка Куп'янського району. Постраждав 60-річний цивільний чоловік, пошкоджений приватний будинок
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Близько 8:30 ворог обстріляв село Петропавлівка Куп'янського району", - написав він.
За словами очільника ОДА, внаслідок ударів постраждав 60-річний цивільний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Пошкоджений приватний будинок.
Ліквідація наслідків триває.
- Уночі неділі, 3 березня, російські війська обстріляли місто Мирноград у Покровському районі Донецької області. Внаслідок ракетних ударів поранення отримали троє містян, виникло багато руйнувань.
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