РФ окупувала ще 3 селища на Донеччині: Deep State оновив карту бойових дій
Протягом минулої доби, 21 серпня, російська окупаційна армія окупувала три населені пункти Донецької області. Сили оборони продовжують просуватися на Курщині
Про це повідомляє Deep State.
Так, 21 серпня російські окупанти захопили Комишівку, Завітне та Новожеланне Донецької області. Крім цього, ворог просунувся біля Миколаївки.
"Оновлено просування Сил оборони України на Курщині", - додали аналітики.
- Сили оборони України вживають заходів для стримування наступу російських окупантів. З початку доби 21 серпня відбулося 134 бойових зіткнень.
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