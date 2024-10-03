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РФ отримала нові можливості з виготовлення "шахедів", - Defense Express

Оксана Ліховід
3 жовтня, 2024 четвер
18:16
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Сили оборони України удосконалюють можливості в боротьбі з дронами противника

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі РФ отримує нові можливості для виробництва "шахедів". Вересень став рекордним за використанням цих засобів терору російськими терористами. Зокрема, було застосовано безпрецедентну кількість - 1339 дронів, що в середньому становить 44 "шахеди" на день. Таким чином, росіяни вже наближаються до запуску в середньому по 50 дронів на день, виходячи на постійне їх застосування", - наголосив Рябих. 

За словами військового експерта, Сили оборони України удосконалюють свої можливості в боротьбі з дронами противника.

За вересень з 1339 дронів було знищено 1107 безпілотників, а ще частина з'явилася у статистиці як такі, що були локаційне втрачені або змінили курс і полетіли назад до російських терористів, - додав Рябих. 

  • У ніч проти 3 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України щонайменше 105 безпілотників. Сили ППО знищили 78 ударних БПЛА.
  • Румунія надіслала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot, безкоштовне надання якого раніше схвалили в Бухаресті.
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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