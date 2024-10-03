РФ отримала нові можливості з виготовлення "шахедів", - Defense Express
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Сили оборони України удосконалюють можливості в боротьбі з дронами противника
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі РФ отримує нові можливості для виробництва "шахедів". Вересень став рекордним за використанням цих засобів терору російськими терористами. Зокрема, було застосовано безпрецедентну кількість - 1339 дронів, що в середньому становить 44 "шахеди" на день. Таким чином, росіяни вже наближаються до запуску в середньому по 50 дронів на день, виходячи на постійне їх застосування", - наголосив Рябих.
За словами військового експерта, Сили оборони України удосконалюють свої можливості в боротьбі з дронами противника.
За вересень з 1339 дронів було знищено 1107 безпілотників, а ще частина з'явилася у статистиці як такі, що були локаційне втрачені або змінили курс і полетіли назад до російських терористів, - додав Рябих.
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