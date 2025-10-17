РФ перед зустріччю Трампа і Зеленського запустила дрони. Ситуація ввечері 17 жовтня
У пʼятницю ввечері, 17 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 17:54 БПЛА зафіксували на Чернігівщині (Новгород-Сіверський, Прилуцький райони), курс південний.
О 18:00 безпілотники помітили на Харківщині (Харківський район), курс південний.
Станом на 18:24 дрони рухались на Полтавщині (Лубенський район), повз Пирятин на південь.
О 18:30 БПЛА прямували на Чернігівщині (Ніжинський район), курс південний.
О 18:55 безпілотники курсували з Полтавщини курсом на Черкащину (Золотоніський, Черкаський райони).
ПС о 19:41 поінформували про дрони на Херсонщині, курс північно-західний.
О 19:53 БПЛА зафіксували на Дніпровщині (Синельниківський район), курс північно-східний.
Новина доповнюватиметься...
