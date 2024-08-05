Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини, - ОТУ "Харків"

РФ перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини, - ОТУ "Харків"

Дар'я Куркіна
5 серпня, 2024 понедiлок
13:43
Війна з Росією російські окупанти

Російські окупанти перекидають свої війська з Луганської області на Харківський напрямок, а також залучають до військових дій добровольчі підрозділи

Зміст

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

"Останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину – це 22-ий мотострілецький полк (ЗС РФ – ред.), він висувається з Луганської області. Також противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій. Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати", - розповів він.

Водночас Саранцев зауважив, що серед військових РФ почастішали випадки самогубства.

"Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не допоможуть, що вперед вони вже не можуть іти, відступати теж не можуть, й тому вони просто закінчують життя самогубством", - додав речник.

  • 29 липня Саранцев розповів, що російська армія сконцентрувала свої найбільші зусилля в районах Липців, Глибокого, Мороховця, Красно на Харківщині.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окупанти
Харківщина
Читайте також:
Кім Чен Ин
Автор Світлана Кравченко
4 серпня, 2024 неділя
КНДР відмовилася від допомоги Сеула і Москви щодо подолання наслідків масштабних повеней
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
Автор Олена Будько
5 серпня, 2024 понедiлок
Малі розриває дипломатичні відносини з Україною
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
14:19
Ентоні Блінкен
Блінкен повідомив партнерам по G7, що Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль протягом 24 годин, - ЗМІ
14:18
На фото: кадр з серіалу "І просто так..."
Спіноф "Гри престолів" та продовження "Останнього з нас": HBO анонсував, які серіали вийдуть у новому сезоні
14:15
Спільне комюніке Саміту миру
Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Личинку Чужого варто вбити. Як Труханов та Роднянський бережуть міфи про російську Одесу?
13:49
Віктор Медведчук_Тарас Козак
АРМА отримало в управління земельні ділянки екснардепів Медведчука та Козака
13:24
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
Премʼєр-міністр Бангладеш Хасіна подала у відставку на тлі масових протестів у країні
13:21
Ілля Ковтун
Ковтун на Олімпіаді-2024 приніс Україні срібло в спортивній гімнастиці на брусах
12:58
ракетна атака на Охматдит
Охматдит планує витратити 14 млн грн на технагляд за ремонтом і консультаційні послуги, - "Наші гроші"
12:57
Ексклюзив
Іран
Протягом не доби, а двох діб: Центр близькосхідних досліджень про початок нападу Ірану на Ізраїль
12:25
Міноборони виявило три підробки застосунку "Резерв+"
12:20
Молдова
У Молдові розпочалися навчання за участю американських і румунських військових
12:06
OPINION
Вікторія Сюмар
Обмін по-путінськи: легалізоване право на насильство
12:02
Режимні пропагандисти, судді й інші: ЄС додав 28 прізвищ у список санкцій через порушення прав людини в Білорусі
12:01
Vivienne Mort
Vivienne Mort у турі Європою зібрали 1,5 млн грн на дрони для ГУР
11:58
Україна США
Україна отримала перший транш з безповоротного гранту від США на суму $3,9 млрд
11:50
В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
В Україну прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі
11:37
ГУР заявило про знищення російського бомбардувальника Су-34 та складу БК на аеродромі "Морозовськ"
Удар по аеродрому "Морозовськ": ГУР підтвердило знищення ворожого бомбардувальника Су-34 та складу БК
11:26
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Долінце розказав про глибину захисту F-16 за лінією фронту та протидію КАБам
11:16
електроенергія
Через бойові дії була знеструмлена шахта на Донеччині: ситуація в енергосистемі на 5 серпня
11:03
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 6 серпня дощитиме, і коли повернеться спека
10:51
Микита Потураєв
Телемарафон сьогодні не виправдовує виділених на нього коштів, - Потураєв
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Який вплив матимуть винищувачі F-16 в Україні, та як українці борються за відсторонення росіян та білорусів на Олімпіаді в Парижі. Акценти світових ЗМІ 5 серпня
10:31
Паліндром
"Знущання з поезії Розстріляного відродження": Паліндром розкритикував проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти"
10:27
Чиновниці, ексміліціонер, студент: в Україні викрили агентурну мережу ФСБ, яка діяла в шести областях
10:07
біткоїн
За добу ціна біткоїна обвалилася на понад 17%
10:06
OPINION
Володимир Омелян
Інвестора надурити важче, аніж виборця
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 серпня: скільки коштують долар і євро
10:02
Ексклюзив
Сергій Згурець
Противник спробує створити переваги на південному напрямку: Згурець про запуск росіянами залізниці між Маріуполем і Ростовом-на-Дону
09:37
Новонароджена дитина
В Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність, - Опендатабот
08:57
Ексклюзив
Авіація фактично замінила надводні кораблі: речник ВМС Плетенчук про активність ворога у повітряному просторі Криму
08:57
Камала Гарріс
Гарріс випередила Трампа за рівнем підтримки населення, - опитування CBS News
08:55
Євросоюз
Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели
08:29
ппо
Повітряні сили за ніч знищили 24 "шахеди", якими росіяни атакували Україну
08:17
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за добу сталося 124 боєзіткнення: де окупанти атакували найактивніше
08:16
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Росія атакувала Україну дронами в ніч на 5 серпня: на Київщині працювала ППО
08:05
OPINION
Борислав Береза
Що змусить нас сісти за стіл перемовин з Росією
07:59
Анонс
Анна Рижикова
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 5 серпня. Розклад
07:56
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Понад 1100 військових, 6 танків і 69 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:48
Обстріл Нікопольщини 5 серпня
Увечері та вночі росіяни обстріляли Нікопольщину: є постраждалі та руйнування
07:31
Кібервійська армії США
США розгортають війська на Близькому Сході для деескалації напруженості у регіоні, - Білий дім
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV