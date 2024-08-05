РФ перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини, - ОТУ "Харків"
Російські окупанти перекидають свої війська з Луганської області на Харківський напрямок, а також залучають до військових дій добровольчі підрозділи
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.
"Останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину – це 22-ий мотострілецький полк (ЗС РФ – ред.), він висувається з Луганської області. Також противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій. Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати", - розповів він.
Водночас Саранцев зауважив, що серед військових РФ почастішали випадки самогубства.
"Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не допоможуть, що вперед вони вже не можуть іти, відступати теж не можуть, й тому вони просто закінчують життя самогубством", - додав речник.
- 29 липня Саранцев розповів, що російська армія сконцентрувала свої найбільші зусилля в районах Липців, Глибокого, Мороховця, Красно на Харківщині.
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