РФ перекидає на Харківський напрямок підрозділи з Луганщини, - ОТУ "Харків"

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

"Останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину – це 22-ий мотострілецький полк (ЗС РФ – ред.), він висувається з Луганської області. Також противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій. Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати", - розповів він.

Водночас Саранцев зауважив, що серед військових РФ почастішали випадки самогубства.

"Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не допоможуть, що вперед вони вже не можуть іти, відступати теж не можуть, й тому вони просто закінчують життя самогубством", - додав речник.