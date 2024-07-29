Росіяни на Харківщині зосередили найбільші зусилля біля пʼятьох населених пунктів, - ОТУ "Харків"

Про це в етері телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

За його словами, у цих районах наразі найчастіше відбуваються бойові дії.

"Насамперед це ділянки в районі населених пунктів Липці, Глибоке, Мороховець, Красне, Вовчанськ. Там ворог сконцентрував найбільші свої зусилля, і найчастіше там тривають бойові дії", - сказав Саранцев.

Він також розповів, що ситуація у Вовчанську досить складна, а ЗСУ завдають асиметричних відповідей на дії росіян.

"Це неочікувані, нестандартні дії наших військ щодо стримання противника і знищення його живої сили, техніки та озброєння. Якщо ворог використовує КАБи, то ми використовуємо високоточні технології із застосуванням штучного інтелекту, засоби дальньої розвідки, засоби РЕБ для того, щоб знищувати безпілотні літальні апарати противника. Засобами дистанційної розвідки завчасно помічаємо переміщення противника і, відповідно, знищуємо його живу силу", - зазначив речник.

Саранцев підкреслив, що ворог постійно намагається змінювати свою тактику та шукає нові шляхи, щоб обійти позиції українських захисників. Він додав, що російська армія задіює лобові атаки та дії малих штурмових груп.