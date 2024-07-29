Точаться активні бойові дії: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко прокоментував ситуацію на Харківщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо казати про відтинок саме Стрілеча - Липці, подивитись і населений пункт Глибоке, - точаться активні бойові дії. Сказати про те, що противник повною мірою заволодів населеним пунктом, не варто, тому що деякі позиції є перехідні з рук в руки. Противник проявляє достатньо потужний тиск і також, додатково до того, високу динаміку бойових дій. Що це значить? Що попри ті втрати, які в нього є, вони в нього дійсно шалені в живій силі, в техніці, яку він застосовує, противник залучає резерви, шукає спроможності для того, щоб постійно тримати градус, постійно штурмувати", - розповів Федоренко.

За його словами, російські окупанти відправляють у бій навіть механіків, кухарів та інших військовослужбовців, які мали б займатися забезпеченням, а не йти у бій.

"Сказати про те, що у противника є бодай якісь значні тактичні успіхи на полі бою, не варто. Позиції, які є в Сил оборони, в більшій частині залишаються за нами. Попри те, що противник активно б'є по передових позиціях, зокрема застосовує й свою авіацію з керованими бомбами дуже високоінтенсивно, все одно це не дає йому бажаних результатів", - пояснив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".