Точаться активні бойові дії: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко прокоментував ситуацію на Харківщині
Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що на Харківщині тривають активні бої
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо казати про відтинок саме Стрілеча - Липці, подивитись і населений пункт Глибоке, - точаться активні бойові дії. Сказати про те, що противник повною мірою заволодів населеним пунктом, не варто, тому що деякі позиції є перехідні з рук в руки. Противник проявляє достатньо потужний тиск і також, додатково до того, високу динаміку бойових дій. Що це значить? Що попри ті втрати, які в нього є, вони в нього дійсно шалені в живій силі, в техніці, яку він застосовує, противник залучає резерви, шукає спроможності для того, щоб постійно тримати градус, постійно штурмувати", - розповів Федоренко.
За його словами, російські окупанти відправляють у бій навіть механіків, кухарів та інших військовослужбовців, які мали б займатися забезпеченням, а не йти у бій.
"Сказати про те, що у противника є бодай якісь значні тактичні успіхи на полі бою, не варто. Позиції, які є в Сил оборони, в більшій частині залишаються за нами. Попри те, що противник активно б'є по передових позиціях, зокрема застосовує й свою авіацію з керованими бомбами дуже високоінтенсивно, все одно це не дає йому бажаних результатів", - пояснив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".
- Від початку доби 28 липня на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.
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