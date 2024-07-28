Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Найгарячіше - на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Найгарячіше - на Покровському напрямку

Марина Клюєва
28 липня, 2024 неділя
16:50
Війна з Росією ЗСУ війна з РФ

Від початку доби 28 липня на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Росіяни найактивніше намагаються штурмувати на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 28 липня станом на 16:00.

Від обстрілів з території РФ і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Уланове, Басівка, Юнаківка, Садки, Велика Писарівка, Карповичі, Миколаївка, Пономаренки, Бачівськ та Попівка.

Разом із тим під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби з боку російських міст Білгород та Шебекіно росіяни завдали два авіаудари із використанням шістьох КАБів. Цілили в район населеного пункту Вовчанськ. Також ворог завдав ракетного удару двома протикорабельними ракетами Х-35У по місту Харків.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурмову дію неподалік Новоосинового. Бій триває.
Також окупанти бомбардували п’ятьма КАБами Петропавлівку, Табаївку та Богуславку.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка, Новосергіївка, Невське, Терни, Новосадове та Торське. Наші захисники відбили п’ять ворожих атак, сім - досі продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Спірного та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв завершено, три - продовжуються. Крім того, загарбники завдали дев’ять авіаударів по Торецьку, Щербинівці та Нью-Йорку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 12 боєзіткнень тривають. Також ворог завдав шість авіаударів по районах Желанного, Іванівки та Новоекономічного.

На Курахівському напрямку війська РФ чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої завершено, один продовжується.

На Времівському напрямку досі тривають дві атаки росіян біля Костянтинівки. Крім цього, окупанти бомбардували КАБами території неподалік Водяного.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмує позиції наших захисників у районі населеного пункту Гуляйполе. Бій досі триває.

На Оріхівському напрямку противник не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українців поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.

Також росіяни випустили понад 50 некерованих авіаракет у бік Лобкового і Кам’янського.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Протягом минулої доби, 27 липня, російська окупаційна армія втратила щонайменше 1180 військових. Також українські сили знищили 13 танків і 51 артилерійську систему.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Вовчанськ
Торецьк
Читайте також:
фейк
Автор Ольга Бабишена
27 липня, 2024 субота
"Україна не може перемогти, не спровокувавши ядерну війну": маніпуляції світових ЗМІ за 26 липня
Оленівка - наша Катинь
Автор Тетяна Яворська
26 липня, 2024 п'ятниця
Військовополонені азовці вперше звернулись до президента України з полону, дружини вимагають їхнього звільнення
Виплати до Дня Незалежності
Автор Крістіна Слончак
27 липня, 2024 субота
Виплати до Дня Незалежності: хто має право на грошову допомогу?
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
28 липня
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
Віктор Орбан продовжує боротися за капітуляцію України
17:53
Микола Голомша
Вбивство Ірини Фаріон слід розслідувати за статтею "теракт": заява колишнього першого заступника генпрокурора Голомши
17:37
Любко Дереш
У Любка Дереша вийде роман про тилове життя і ПТСР
17:18
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
17:11
окупанти Мелітополь
Донос за українськомовну гірлянду: у Запорізькій області колаборанти пожалілися у ФСБ на окупаційну владу Кирилівки
16:56
Ексклюзив
Гроші
Замість посилення податкового тягаря ФОПів, слід більше уваги приділити митниці, тютюну та алкоголю, - Непран
16:27
Російський Су-30СМ
Під час удару по Саках ЗСУ знищили російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ і могли пошкодити ще один літак, - ЗМІ
16:15
Кирило Буданов
Буданов: після перемоги в нас будуть не менш важливі і не менш складні завдання
16:01
OPINION
Олег Манчура
Націоналізація ДТЕК стала б гарним кейсом для нової України
15:50
Блискавка вдарила в росіян на площі перед головним військовим храмом РФ
15:48
На фото: Андрій Лузан
Актор Андрій Лузан показав, як проходить вишкіл у ЗСУ
15:28
Вроцлав, протест перед Генконсульством України
Перед генконсульством у Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет із вимогою видати паспорти
15:13
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Експерт з авіації Романенко: треба, щоб до кінця року Україна мала 60 бортів F-16
15:06
гроза
Сильний вітер до штормових поривів та дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко на 29 липня
14:57
Протягом доби росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще 15 людей поранені, серед них дитина
14:56
Ердоган
Ердоган дав ляпаса дитині, бо вона відмовилася цілувати його руку
14:26
Ракетоносій "калібрів"
У ВМС пояснили, чи може РФ випустити по Україні ракети із Середземного моря
14:08
Ангеліна Калініна
Експерша ракетка України Калініна знялася з Олімпіади-2024
14:07
Оновлено
Удар по Нікополю
Окупанти обстріляли багатоповерхівки у Нікополі. Серед поранених - діти віком 1 та 10 років
14:03
Венесуела, президентські вибори
У Венесуелі проходять президентські вибори, що можуть покласти край 25-річній соціалістичній диктатурі
14:03
OPINION
Митрополит Епіфаній
Наш вибір – підстава і запорука якості нашого життя
13:48
ССО ЗСУ
В яких випадках хлопці від 18 до 25 років підлягають мобілізації: що каже законодавство
13:44
Оновлено
Вибух
Окупанти вночі та зранку били по Херсону: поцілили в коледж, троє постраждалих в передмісті
13:31
На Київському водосховищі оштрафували рибалку, який не мав лінійки та ваг
13:15
Дональд Трамп
Трамп "полюбив" криптовалюту і пообіцяв у разі свого президентства звільнити голову Комісії з цінних паперів та бірж
12:54
Камала Гарріс
Гарріс визначила трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента, - Bloomberg
12:16
Енергосистема, електроенергія, обстріли
На Донеччині РФ вдарила по шахті, в якій перебували 27 працівників: ситуація в енергосистемі на 28 липня
12:14
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
Армія РФ обстріляла Кіндійку на Херсонщині: постраждав літній чоловік
12:10
Ексклюзив
Польща
Заяви польських політиків щодо Волинської трагедії вказують, що принаймні частина з них не хоче бачити Україну в незалежному майбутньому, - історик В'ятрович
12:03
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
Сили оборони вночі атакували нафтобазу в Курській області
12:00
OPINION
Карл Волох
Ні в Трампа, ні в Гарріс-Байдена плану немає
11:45
Хезбола, Ліван
"Перетин усіх червоних ліній": Ізраїль попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни", проте встановив умови для її уникнення
11:26
новини Львівщини
РФ завдала двох ракетних ударів по Харкову
11:21
Дональд Трамп
Трамп сказав християнам, що їм не доведеться голосувати після цих виборів, якщо він стане президентом США
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За тиждень Росія випустила близько 700 КАБів і понад 100 "шахедів" по Україні
11:03
ДТП
Напідпитку вилетів на зустрічну смугу: на Одещині сталася ДТП за участі Mercedes і мотоцикла
10:20
США, Південна Корея
Південна Корея, США і Японія домовились про співпрацю у безпековій сфері на тлі загроз з боку КНДР та РФ
10:06
OPINION
Ростислав Павленко
Про "чистий" та "брудний" юані
09:50
Оновлено
Одеса обстріл
Зранку Росія вдарила по двох селищах Херсонщини: 7 постраждалих, серед них троє дітей
09:47
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Речник ВМС Плетенчук проаналізував спроможності військово-морських сил РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV