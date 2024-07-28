Засіб ППО, 1180 військових та 13 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1180 військових. Натомість українці сили знищили 13 танків і 51 артилерійську систему
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 574 690 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8344 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,
- артилерійських систем – 15936 (+51) од,
- РСЗВ – 1127 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 906 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2405 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 2671 (+0).
Протягом вчорашньої доби, 27 липня, зафіксовано 96 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни здійснили 27 атак.
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