З початку доби відбулось 96 бойових зіткнень: найінтенсивніше росіяни наступають на Покровському напрямку
Протягом поточної доби, 27 липня, зафіксовано 96 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни здійснили 27 атак
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 липня.
Протягом доби відбулось 96 бойових зіткнень. Ворог здійснив ракетний удар, 63 авіаудари із застосуванням 88 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень. Відбито 5 атак російських окупантів у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. Ще один бій триває поблизу Вовчанська. Ситуація контрольована. Орієнтовні втрати ворожих військ: 117 осіб вбитими та пораненими, знищено 5 артсистем, бойову броньовану машину, 9 одиниць автомобільної, одиницю спеціальної техніки і 7 БПЛА. Зазнали пошкоджень 8 артилерійських систем, 8 автівок та одиниця спеціальної техніки.
- На Куп’янському напрямку противник один раз намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки.
- 14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку. Терористи намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Терни та Новосергіївка. Противник успіху не мав, втрат наших позицій не допущено.
- На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили 6 штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Спірного.
- На Краматорському напрямку мали місце 2 бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Іванівського та Андріївки, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безрезультатні.
- Агресор 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки ще тривають.
- Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. Втрати агресора за сьогодні: 248 осіб вбитими та пораненими, 3 танки, 2 артсистеми, 6 автомобілів та 6 бойових броньованих машин, одиниця спеціальної техніки. Пошкоджено 5 танків, 3 авто, 4 ББМ і ворожа гармата.
- На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 10 атак противника, 4 атаки тривають досі.
- На Времівському напрямку відбулося 6 боєзіткнень. 5 ворожих штурмів захлинулися в районах Костянтинівки та Роздольного. Ще бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.
- На Оріхівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, росіяни здійснили 3 безрезультатних атаки.
- На Придніпровському напрямку наші воїни 2 рази давали жорстку відсіч російським загарбникам.
"Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Справжні захисники країни: сильні, мужні та сміливі", - додали у Генштабі.
- Ввечері суботи, 27 липня, стало відомо, що російські терористи захопили Прогрес і Вовче Донецької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе