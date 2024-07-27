Росіяни захопили 2 населених пункти на Покровському напрямку, - командир батальйону 47 ОМБр "Маґура"
Ввечері суботи, 27 липня, стало відомо, що російські терористи захопили Прогрес і Вовче Донецької області
Про це у коментарі для LIGA.net повідомив командир батальйону 47-ї ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин.
"Станом на зараз Прогрес – не наш. Вовче – не наше. Сказати, що це сталось через якийсь один фактор – не можу. Це питання підготовки особового складу, розуміння принципів управління, кількості БК і техніки, це компетентність офіцерського, управлінського складу, це вмотивованість людей. На жаль, це – війна", - йдеться у повідомленні.
За інформацією DeepState, на цьому напрямку, північніше Прогресу, бійці двох батальйонів 31-ї окремої механізованої бригади опинились у повному оточенні.
"Командир бригади так і не віддав наказу на прорив. Тому особовий склад, який перебував у тому районі, поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - писали аналітики.
Завдяки злагодженим діям артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, бійці змогли вирватися з оточення.
- Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 122 бойових зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 ворожих штурмів.
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