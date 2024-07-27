Минулої доби на фронті сталось 122 боєзіткнення, найбільше окупанти тиснуть на Покровському та Торецькому напрямках, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00.

Протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення.

Ворожі обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБів. Крім цього, здійснив 4636 обстрілів, з них 71 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Тихе, Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця Харківської області; Лиман, Сіверськ, Часів Яр, Північне, Дружба, Олександропіль, Новоселівка Перша, Іванівка, Красногорівка, Торецьк, Лисичне, Желанне, Карлівка, Верхньокам’янське, Нью-Йорк, Українськ, Максимільянівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області; Мала Токмачка, Лобкове, Гуляйполе, Кам’янське на Запоріжжі та Тягинка Херсонської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Нооєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмових дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів в районах Григорівки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Старомлинівки, Водяного, та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки - загалом провели сім штурмів.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог завдав авіаудару по району Тягинки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Втрати окупантів

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один ЗРК "Бук".