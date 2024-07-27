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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових, одну систему ППО, 11 танків і 45 артсистем

За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових, одну систему ППО, 11 танків і 45 артсистем

Ксенія Золотова
27 липня, 2024 субота
07:44
Війна з Росією окупанти

Протягом минулої доби 26 липня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1210 військових, засіб ППО, 11 танків та 45 артилерійських систем

Зміст

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8331 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од,
  • артилерійських систем –  15885 (+45) од,
  • РСЗВ – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 905 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53),
  • крилаті ракети ‒ 2403 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2671 (+3).

Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
втрати окупантів
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