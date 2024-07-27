Минулої доби на фронті сталось 122 боєзіткнення, найбільше окупанти тиснуть на Покровському та Торецькому напрямках, - Генштаб
За добу війни в Україні РФ втратила 1210 військових, одну систему ППО, 11 танків і 45 артсистем
Протягом минулої доби 26 липня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1210 військових, засіб ППО, 11 танків та 45 артилерійських систем
Зміст
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8331 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од,
- артилерійських систем – 15885 (+45) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 905 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53),
- крилаті ракети ‒ 2403 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 2671 (+3).
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+19°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
27 липня
08:12
"Щойно зняв останню пов’язку з вуха": Трамп заявив, що повністю відновився після замаху на вбивство
07:37
У Франції диверсанти здійснили серію нападів на залізницю перед відкриттям Олімпіади: збої можуть тривати до кінця вихідних
06:56
Трамп заявив, що повернеться на місце замаху для вшанування убитого прихильника та поранених під час стрілянини
06:20
ISW: Росіяни намагаються тиснути по всьому фронту, щоб не дозволити Україні перехопити ініціативу на полі бою
03:35
Пєсков пригрозив, що рішення ЄС спрямувати Україні €1,5 млрд доходів від активів РФ, не залишиться без відповіді
03:08
Росіяни склали список пропагандистської літератури, який буде обов’язковим для шкіл та бібліотек на ТОТ, - Нацспротив
01:25
Інциденти з російськими "шахедами" в Румунії: прем'єр Чолаку пояснив, чому їх не можуть збивати
00:22
"Україна не може перемогти, не спровокувавши ядерну війну": маніпуляції світових ЗМІ за 26 липня
2024, п'ятниця
26 липня
23:27
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 107 боєзіткнень: ворог концентрується на Курахівському і Покровському напрямках
22:23
Леді Гага виступила на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі та виконала пісню французькою мовою
21:58
Деякі республіканці незадоволені вибором Венса кандидатом у віцепрезиденти від Трампа, - The Hill
21:53
Шеф ЦРУ зустрінеться з представниками Ізраїлю, Катару та Єгипту для обговорення питань щодо Гази
21:35
Має бути зроблене все, щоб посилити наші позиції, - Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку
21:28
Ексклюзив
Китайці продовжують гратися з нами, - дипломат Огризко про невідповідність слів та дій Пекіну
21:23
Військовополонені азовці вперше звернулись до президента України з полону, дружини вимагають їхнього звільнення
20:48
Аналітика
Ситуація на фронті та як протидіяти розвідувальним безпілотникам ворога. Воєнні підсумки тижня
20:32
На Красній площі в Москві хотів вчинити самопідпал співробітник НДІ, що працює на міноборони РФ
20:04
Оновлено
Деімперіалізація та деколонізація: у Харкові перейменували 3 станції метро та 48 вулиць
20:00
Огляд
Переможні новини 884-го дня війни: удари по аеродрому в окупованому Криму, ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ