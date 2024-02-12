РФ планує залучити до участі у бойових діях в Україні строковиків, - Спротив
Росія прагне залучити строковиків до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відповідно до даних джерел ЦНС, окупанти планують залучити до участі в бойових діях на ТОТ України строковиків. Їхнім відбором до бойових підрозділів займається Федеральна служба безпеки РФ. Відомо, що регіональні управління ФСБ повинні за власними критеріями відбирати призовників у військових комісаріатах, аби вони приєднувалися до спецслужби замість ЗС Росії.
У Центрі зауважують, ймовірно, буде запроваджена нова система фінансових доплат для забезпечення таких заходів.
- 8 лютого стало відомо, що російська окупаційна армія шукає операторів дронів на тимчасово окупованих територіях України. Відкрито центр підготовки в захопленому Маріуполі на Донеччині.
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