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Війна з Росією: хроніка
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РФ планує залучити до участі у бойових діях в Україні строковиків, - Спротив

12 лютого, 2024 понедiлок
15:01
Війна з Росією російські війська

Росія прагне залучити строковиків до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відповідно до даних джерел ЦНС, окупанти планують залучити до участі в бойових діях на ТОТ України строковиків. Їхнім відбором до бойових підрозділів займається Федеральна служба безпеки РФ. Відомо, що регіональні управління ФСБ повинні за власними критеріями відбирати призовників у військових комісаріатах, аби вони приєднувалися до спецслужби замість ЗС Росії.

У Центрі зауважують, ймовірно, буде запроваджена нова система фінансових доплат для забезпечення таких заходів. 

  • 8 лютого стало відомо, що російська окупаційна армія шукає операторів дронів на тимчасово окупованих територіях України. Відкрито центр підготовки в захопленому Маріуполі на Донеччині.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
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