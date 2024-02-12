РФ планує залучити до участі у бойових діях в Україні строковиків, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відповідно до даних джерел ЦНС, окупанти планують залучити до участі в бойових діях на ТОТ України строковиків. Їхнім відбором до бойових підрозділів займається Федеральна служба безпеки РФ. Відомо, що регіональні управління ФСБ повинні за власними критеріями відбирати призовників у військових комісаріатах, аби вони приєднувалися до спецслужби замість ЗС Росії.

У Центрі зауважують, ймовірно, буде запроваджена нова система фінансових доплат для забезпечення таких заходів.