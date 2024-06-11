РФ планує завезти на ТОТ Запорізької області 50 тис. росіян, ОВА заявила про геноцид українців

Про це він повідомив у Telegram.

"Окупаційна влада планує завезти на ТОТ "фахівців" з родинами, зокрема, учасників "СВО" - щоб змінити етнічний склад мешканців та зменшити можливість спротиву", - написав Федоров.

Він підкреслив, що такі дії росіян є політикою насильнецької зміни етнічного складу населення на українських ТОТ.

За словами керівника, окупанти обіцяють "переселенцям" "сприятливі умови для життя".

"Очевидно за рахунок майна українців, які виїхали або не зуміли довести право власності на житло чи землю", - додає він.