РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис., - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія має намір до кінця року збільшити чисельність окупантів в Україні до 690 тисяч
Про це Сирський повідомив в інтерв'ю The Guardian.
За словами головнокомандувача ЗСУ, російська армія переважає у кількості військової техніки, зокрема танків, БМП та особового складу.
Сирський повідомив, що Росія на початку повномасштабного вторгнення мала 100 тис. солдатів. Зараз ця кількість зросла до 520 тис., а до кінця року Росія хоче збільшити чисельність військ до 690 тис.
"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - наголосив він.
Так, з 2022 року кількість російських танків "зросла" вдвічі - з 1700 до 3500. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери зросли з 4500 до 8900.
"Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості", - додав Сирський.
- Росія намагається оточити частину угрупувань Сил оборони під Прогресом Донецької області. Натомість бригадне керівництво не дає наказу про відхід.
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