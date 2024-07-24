РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис., - Сирський

Про це Сирський повідомив в інтерв'ю The Guardian.

За словами головнокомандувача ЗСУ, російська армія переважає у кількості військової техніки, зокрема танків, БМП та особового складу.

Сирський повідомив, що Росія на початку повномасштабного вторгнення мала 100 тис. солдатів. Зараз ця кількість зросла до 520 тис., а до кінця року Росія хоче збільшити чисельність військ до 690 тис.

"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - наголосив він.

Так, з 2022 року кількість російських танків "зросла" вдвічі - з 1700 до 3500. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери зросли з 4500 до 8900.

"Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості", - додав Сирський.