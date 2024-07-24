РФ намагається оточити частину українських бійців під Прогресом, наказу на відхід немає, - DeepState
Російська окупаційна армія намагається оточити частину угрупувань Сил оборони під Прогресом Донецької області. Натомість бригадне керівництво не дає наказу про відхід
Про це повідомляють аналітики DeepState.
"До нас звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні. Південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти намагаються підійти максимально близько до Іванівки.
Як кажуть аналітики, оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо, у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.
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"Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні – до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі", - пишуть аналітики.
Аналітики додають, що зараз противник просочується у Вовче, аби вдень поновити штурмові дії за село.
- Британська розвідка оцінила, що російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ.
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