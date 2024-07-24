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РФ намагається оточити частину українських бійців під Прогресом, наказу на відхід немає, - DeepState

24 липня, 2024 середа
07:05
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Російська окупаційна армія намагається оточити частину угрупувань Сил оборони під Прогресом Донецької області. Натомість бригадне керівництво не дає наказу про відхід

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Про це повідомляють аналітики DeepState.

"До нас звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні. Південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються підійти максимально близько до Іванівки.

Як кажуть аналітики, оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо, у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот. 

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"Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні – до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі", - пишуть аналітики.

Аналітики додають, що зараз противник просочується у Вовче, аби вдень поновити штурмові дії за село.

  • Британська розвідка оцінила, що російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
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