Що означає захоплення окупантами села Прогрес на Донеччині. Пояснення оглядача Коваленка

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Прогрес - це село, яке замикає між собою лівий берег річки Вовча й Карлівське водосховище з виходом на Карлівку - Нетайлове. Тобто що це за така ділянка? Це лінія, така вісь, по якій росіяни намагалися після захоплення Авдіївки створити в перспективі собі буфер безпеки, повністю на південь від траси Т0511. Це траса, яка йде від Авдіївки через Очеретине і фактично на Покровськ. Створюючи саме такий буфер безпеки, південний фланг, фас, назвемо його так, вони мають можливість тримати, по-перше, оборону користуючись природною перепоною - це річка Вовча й Карлівське водосховище. По-друге, можуть сконцентрувати свої сили та засоби вже безпосередньо або на Торецький напрямок, або на ту саму трасу Т0504 від Покровська на Костянтинівку", - пояснив Коваленко.

За словами експерта, станом на сьогодні до траси Т0504 у росіян є перепона - це село Воздвиженка.

"Це село яке достатньо непогано укріплено, а за самим селом десь приблизно ще 4 км наших рубежів. Тобто загроза як була і два місяці тому, три, пів року - вона існує, бо перерізати Т0504 - це є однією з основних бойових задач. Але коли вони виконають - це буде не короткострокова перспектива", - підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".