До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни сунуться, і небезпека створюється на декількох напрямках. Бачимо наближення російських передових загонів до траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр. До траси залишається всього 7-8 кілометрів, а ця траса є нашим основним логістичним ланцюгом, який пов'язує Торецьке угруповання військ з тилами", - пояснив Лакійчук.

За словами військового експерта, траса Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр забезпечує ЗСУ боєприпасами, людьми й технікою. Це також евакуація поранених.

"Значною мірою все зав'язано на цю трасу. Росіяни розуміють, що її перерізання матиме великий вплив на подальші бойові дії", - зауважив Лакійчук.

За добу 18 липня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільше атак ЗСУ відбили на Покровському напрямку.

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак зазначив, що ситуація у Часовому Яру залишається важкою.





