До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" капітан І рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук зазначив, що траса Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр забезпечує логістику для ЗСУ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни сунуться, і небезпека створюється на декількох напрямках. Бачимо наближення російських передових загонів до траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр. До траси залишається всього 7-8 кілометрів, а ця траса є нашим основним логістичним ланцюгом, який пов'язує Торецьке угруповання військ з тилами", - пояснив Лакійчук.
За словами військового експерта, траса Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр забезпечує ЗСУ боєприпасами, людьми й технікою. Це також евакуація поранених.
"Значною мірою все зав'язано на цю трасу. Росіяни розуміють, що її перерізання матиме великий вплив на подальші бойові дії", - зауважив Лакійчук.
- За добу 18 липня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільше атак ЗСУ відбили на Покровському напрямку.
- Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак зазначив, що ситуація у Часовому Яру залишається важкою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.06Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе