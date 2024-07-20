"Окупанти взяли тактичну паузу": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Російська окупаційна армія продовжує наступальні дії на кількох ділянках лінії фронту. Основним напрямком зусиль залишається ділянка Авдіївка - Покровськ у Донецькій області.

За словами розвідників, окупанти продовжували завойовувати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. Також на ділянці Авдіївка - Покровськ ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк.

"Поблизу міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку", - пишуть у розвідці.