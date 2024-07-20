"Окупанти взяли тактичну паузу": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
Російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Російська окупаційна армія продовжує наступальні дії на кількох ділянках лінії фронту. Основним напрямком зусиль залишається ділянка Авдіївка - Покровськ у Донецькій області.
За словами розвідників, окупанти продовжували завойовувати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. Також на ділянці Авдіївка - Покровськ ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк.
"Поблизу міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку", - пишуть у розвідці.
- Від початку доби 19 липня на фронті було зафіксовано 135 бойових зіткнень. Ворог найбільш активний на Покровському та Торецькому напрямках.
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