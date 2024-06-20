РФ планує зірвати другий Саміт миру, - Єрмак

Про це він написав у Telegram.

"Підготовка до другого Саміту миру триває. Також ми вже знаємо про плани ворога щодо спроб зриву цього Саміту", - заявив Єрмак.

За його словами, росіян засмучує підтримка України на Заході та серед країн Глобального півдня.

"Втім, реальність така, що справедливий мир згідно зі статутом ООН все одно переможе намагання ворога змінити світовий порядок та правила гри. Їх доведеться прийняти", - наголосив керівник ОП.