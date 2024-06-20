РФ планує зірвати другий Саміт миру, - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наразі триває підготовка до другого глобального Саміту миру. Проте Росія має плани зірвати конференцію
Про це він написав у Telegram.
"Підготовка до другого Саміту миру триває. Також ми вже знаємо про плани ворога щодо спроб зриву цього Саміту", - заявив Єрмак.
За його словами, росіян засмучує підтримка України на Заході та серед країн Глобального півдня.
"Втім, реальність така, що справедливий мир згідно зі статутом ООН все одно переможе намагання ворога змінити світовий порядок та правила гри. Їх доведеться прийняти", - наголосив керівник ОП.
- Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що другий Саміт миру може відбутися до президентських виборів у США в листопаді.
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