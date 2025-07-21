РФ почала наступ ще на одному напрямку на Харківщині, - військовий Осман
Російські окупанти розпочали наступ ще на одному напрямку Харківської області, аби відтягнути резерви ЗСУ з Купʼянського
Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов (Осман), командир взводу батальйону "Айдар".
"Русня відкрила ще один напрямок у Харківській області з метою відтягування наших резервів з Куп’янського напрямку. Загалом ситуація не надто сприятлива для нас: велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії", – написав він.
За словами військового, такі "пожежі" через брак резервістів "доводиться гасити точково, залучаючи сили бригад, які вже виконують бойові завдання безпосередньо на фронті".
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