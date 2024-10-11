РФ пошкодила в Україні щонайменше 1641 школу, ще 201 зруйнувала

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Так, в Україні вже відремонтували 727 шкіл, які було пошкоджено внаслідок бойових дій або окупації. З них у 586 об'єктах зроблено поточний ремонт, у 141 – капітальний.

"Уряд працює над тим, аби відновлені школи стали кращими, ніж були раніше. Для цього співпрацюємо з міжнародними організаціями та архітекторами. Повне переосмислення шкільних просторів – одне із завдань трансформації системи освіти", – йдеться у повідомленні на сайті уряду.