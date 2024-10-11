РФ пошкодила в Україні щонайменше 1641 школу, ще 201 зруйнувала
Унаслідок бойових дій або російської окупації в Україні зруйновано 201 школу. Ще 1641 заклад освіти пошкоджено. Частину об'єктів уряд уже відновив
Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.
Так, в Україні вже відремонтували 727 шкіл, які було пошкоджено внаслідок бойових дій або окупації. З них у 586 об'єктах зроблено поточний ремонт, у 141 – капітальний.
"Уряд працює над тим, аби відновлені школи стали кращими, ніж були раніше. Для цього співпрацюємо з міжнародними організаціями та архітекторами. Повне переосмислення шкільних просторів – одне із завдань трансформації системи освіти", – йдеться у повідомленні на сайті уряду.
- У серпні Офіс генпрокурора повідомляв, що росіяни зруйнували або пошкодили понад 3400 навчальних закладів України.
- У вересні в МОН заявили, що Україні необхідно $14 млрд для відновлення освітньої інфраструктури. "Кожен сьомий заклад освіти в Україні або зруйнований повністю, або пошкоджений... Постійно робимо дослідження завдяки нашим партнерам, і станом на сьогодні, за даними Світового банку, майже $14 млрд необхідно для того, щоб тільки відновити втрачену інфраструктуру... Ці $14 млрд мають бути максимально реалізовані впродовж найближчих дев’яти років", - зазначав заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
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