Україні необхідно $14 млрд для відновлення освітньої інфраструктури, - Міносвіти

Про це на черговій міжнародній конференції United for Justice повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Кожен сьомий заклад освіти в Україні або зруйнований повністю, або пошкоджений... Постійно робимо дослідження завдяки нашим партнерам, і станом на сьогодні, за даними Світового банку, майже $14 млрд необхідно для того, щоб тільки відновити втрачену інфраструктуру... Ці $14 млрд мають бути максимально реалізовані впродовж найближчих дев’яти років", - зазначив Вітренко.

Він також додав, що через війну у здобувачів освіти сформувалися освітні втрати, і за формальними ознаками середнє відставання йде на рівні 1,5-2,5 року.

Зокрема, за його словами, діти також втрачають м'які навички (до них можна віднести комунікабельність, вміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, врівноваженість, - ред.).