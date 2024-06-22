РФ посилила тиск на Торецьк та захопила селище Шуми, - DeepState
Російський ворог посилив тиск на місто Торецьк, зумівши захопити село Шуми Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
"Останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо", - йдеться у повідомленні.
За даними аналітиків, станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці.
Окрім того, противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.
"Кацапи будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна - зайняти Торецьк", - додали аналітики.
- Протягом минулої доби українські захисники знищили щонайменше 1110 російських військових. Крім того, окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки.
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