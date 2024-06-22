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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ посилила тиск на Торецьк та захопила селище Шуми, - DeepState

РФ посилила тиск на Торецьк та захопила селище Шуми, - DeepState

22 червня, 2024 субота
08:35
Війна з Росією Селище Шуми

Російський ворог посилив тиск на місто Торецьк, зумівши захопити село Шуми Донецької області

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

"Останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці.

Окрім того, противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.

"Кацапи будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна - зайняти Торецьк", - додали аналітики.

  • Протягом минулої доби українські захисники знищили щонайменше 1110 російських військових. Крім того, окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
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