РФ посилила тиск на Торецьк та захопила селище Шуми, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці.

Окрім того, противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.

"Кацапи будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна - зайняти Торецьк", - додали аналітики.