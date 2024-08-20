РФ посилює власні сили на Харківщині та готується до нових штурмів, - ОТУ "Харків"

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

Так, біля населеного пункту Глибоке противник підвищив активність повітряної розвідки, здійснює міжпозиційні переміщення особового складу штурмових загонів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії, проводить евакуацію втрат.

У районі населеного пункту Липці ворог з метою поповнення втрат ворог заводить на позиції штурмові групи зі складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

Неподалік Бугруватки та Огірцевого противник здійснював переміщення особового складу на передові позиції, поповнив боєкомплект та запаси продовольства.

"У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку, проводить підготовку до штурмових дій. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району багатоповерхової забудови", - йдеться у повідомленні.

Водночас поблизу Стариці російські окупанти провели внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях.