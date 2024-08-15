Окупанти перегруповуються та готуються до штурмів на Харківщині, - ОТУ "Харків"
Російські окупанти проводять перегрупування та здійснюють підготовку до нових штурмів позицій Сил оборони в Харківській області
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків".
Так, у районі населеного пункту Глибоке російський противник провів перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Крім цього, окупанти проводять пошук та евакуацію санітарних втрат, здійснюють підготовку до штурмових дій з метою відновлення втраченого положення.
Тим часом у районі населеного пункту Липці фіксується переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку противника з метою проведення внутрішньої ротації.
"В цьому ж районі ворог здійснює поодиноке переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою проведення евакуаційних заходів та заходів логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу зазначених підрозділів виконувати бойові та спеціальні завдання", - йдеться у повідомленні.
У Вовчанську окупанти переміщуються в центральній частині міста з метою продовження штурмових дій. Також росіяни продовжують проводити повітряну розвідку та завдавати вогневого ураження артилерією по позиціях ЗСУ.
- За минулу добу, 14 серпня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку.
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