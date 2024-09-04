РФ поцілила у багатоквартирний будинок у центрі Курахового: загинула жінка
Удень 4 вересня російська окупаційна армія обстріляла центральну частину Курахового Донецької області, внаслідок чого загинула цивільна
Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.
"Відбулося пряме влучання в триповерховий багатоквартирний житловий будинок, пошкоджено вікна, фасади багатоповерхівок поруч", - написав він і додав, що внаслідок атаки РФ загинула жінка.
Інформацію щодо постраждалих і пошкоджень уточнюють.
Фото: facebook.com/romanpadun.kuraxove
- 1 вересня російська окупаційна армія завдала удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 10 дістали поранення.
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