Війська РФ з "ураганів" атакували будинки в Кураховому: 3 людей загинули, 9 постраждали
Серед дня неділі, 1 вересня, російські терористи завдали удару по місту Курахове Донецької області. У результаті обстрілу загинули 3 людини, також багато поранених
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що окупанти застосували в місті реактивну систему залпового вогню "Ураган". Ворог влучив по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті Курахового.
За даними ОВА, внаслідок обстрілу щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені.
На місці працюють представники влади, поліція та рятувальники.
"Точну кількість жертв і обсяги руйнувань встановлюємо", - додав голова ОВА.
- За минулу добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Щербинівці Торецької громади загинула людина, у Лимані 3 поранених, ще один постраждалий у Званівці.
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