За добу росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, поранено 4 цивільних
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Щербинівці Торецької громади загинула людина, у Лимані 3 поранених, ще один постраждалий у Званівці
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Станом на ранок 1 вересня у Волноваському районі Донеччини, зокрема, у Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.
У Покровському районі, в Курахівській громаді пошкоджено будинок в Ізмайлівці, господарчі споруди в Гірнику, обстріляні Курахове і Веселий Гай. Пошкоджені адмінбудівлі у Мирнограді. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.
Краматорський район: у Лимані поранено 3 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і кав'ярню; також у громаді зруйновано 12 будинків у Зарічному і 1 у Ямполі.
У Бахмутському районі, у Щербинівці Торецької громади, загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Званівці поранено людину. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, заявив Філашкін. З лінії фронту евакуйовано 3516 людей, у тому числі 404 дитини.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 червня ситуація на Харківщині дещо покращилась, натомість на Донеччині - залишається складною.
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