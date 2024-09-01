За добу росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, поранено 4 цивільних

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Станом на ранок 1 вересня у Волноваському районі Донеччини, зокрема, у Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

У Покровському районі, в Курахівській громаді пошкоджено будинок в Ізмайлівці, господарчі споруди в Гірнику, обстріляні Курахове і Веселий Гай. Пошкоджені адмінбудівлі у Мирнограді. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район: у Лимані поранено 3 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і кав'ярню; також у громаді зруйновано 12 будинків у Зарічному і 1 у Ямполі.

У Бахмутському районі, у Щербинівці Торецької громади, загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Званівці поранено людину. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, заявив Філашкін. З лінії фронту евакуйовано 3516 людей, у тому числі 404 дитини.