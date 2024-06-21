Харківщина - стабільно, Донеччина надзвичайно складно: Зеленський про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на п'ятницю, 21 червня, ситуація на Харківщині дещо покращилась, натомість на Донеччині - залишається складною
Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.
Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Ми можемо й повинні вибивати для України результат. В усьому. Завжди", - зазначив президент.
За його словами, ситуація на Харківщині стала ще більш стабільною, однак на Донеччині - залишається надзвичайно складною. Окремо Зеленський виділив Покровський напрямок, де щодня українські захисники відбивають десятки російських атак.
Крім того, він додав, що сьогодні заслухав доповіді голови Служби зовнішньої розвідки та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Пишаюся всіма нашими людьми, які надзвичайно стійко, надзвичайно хоробро зараз відбивають російські штурми", - наголосив Зеленський.
- 21 червня повідомлялось, що російська армія почала штурмувати Часів Яр Донецької області з Торецького напрямку. Водночас ворог намагається тиснути на селища Шуми й Нью-Йорк з боку Горлівки.
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