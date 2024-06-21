РФ розпочала штурми Часового Яру з Торецького напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин інформаційному агентству Інтерфакс-Україна.

"Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно. Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеликими групами до п’яти осіб намагаються прориватися в мікрорайони Новий, Канал. Уже кілька днів противник пішов з іншого напрямку, з Торецького, на Часів Яр. Загарбники пруть із боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк", - повідомив він.

За словами Волошина, росіяни застосовують некеровані авіаційні ракети й намагаються здійснювати штурмові дії за підтримки авіації.

"Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції", - підкреслив речник.

Також Волошин додав, що в боях за Часів Яр задіяні російські підрозділи 10650 артилерійського полку повітрянодесантних військ (98 дивізія ПДВ РФ), 58 батальйон спецпризначенців (1 корпус армії "ДНР") і бригада "Північ-V" (резервної частини "ДНР").