"Тиск на Часів Яр продовжується, а в районі Курахового посилились бойові дії": головред Суспільне.Донбас про ситуацію на Донеччині
Головний редактор Суспільне.Донбас Андрій Крамченков повідомив, що окупанти не зменшують тиск біля Часового Яру й посилюють бойові дії в районі Курахового
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Росіяни продовжують тиснути на всіх основних напрямках бойових дій на Донеччині. Перш за все у напрямку Часового Яру. Як повідомив Суспільному.Донбас речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, за минулий тиждень в районі Часового Яру відбулось 67 боєзіткнень на цьому напрямку. Якщо подивитись на топографічну карту, то стане зрозумілим, чому окупанти так рвуться на Часів Яр. Вся Краматорська агломерація - Костянтинівка. Дружківка, Краматорськ та Словʼянськ, знаходяться в річковій долині. Захоплення Часового Яру для росіян означатиме вихід на хребет, який домінує над цією річковою долиною.Відповідно, якщо вони захоплять Часів Яр, то вся ця агломерація буде під їх вогневим контролем", - пояснив Крамченков
За словами журналіста, окупанти продовжують обстріли цивільних міст та селищ.
"Росіяни продовжують тиск в напрямку траси Покровськ-Костянтинівка. Вони намагаються перерізати цю важливу дорогу. Зараз відстань від позицій окупантів до цієї траси складає понад 8 км. Також бої посилились в районі Курахового. Окупанти продовжують обстріли цивільних міст", - додав він.
- Протягом минулої доби війни в Україні російська армія втратила щонайменше 1230 військових. Українські захисники також ліквідували десятки одиниць ворожої техніки
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