Для підсилення оборони у Часів Яр передислокували 24 ОМБр
У четвер, 20 червня, стало відомо, що підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру
Про це йдеться на офіційному Facebook-профілі 24 ОМБр.
"Ситуація в місті та навколо нього — надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня", - пишуть військові.
Російські терористи обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння. Водночас українські воїни масово знищують піхоту та техніку ворога. ЗСУ ламать плани агресора.
"На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного", - наголошують українські воїни.
- Головний редактор Суспільне.Донбас Андрій Крамченков повідомив, що окупанти не зменшують тиск біля Часового Яру й посилюють бойові дії в районі Курахового.
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