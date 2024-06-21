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Для підсилення оборони у Часів Яр передислокували 24 ОМБр

21 червня, 2024 п'ятниця
01:14
Війна з Росією 24 ОМБр, Часів Яр

У четвер, 20 червня, стало відомо, що підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру

Зміст

Про це йдеться на офіційному Facebook-профілі 24 ОМБр.

"Ситуація в місті та навколо нього — надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня", - пишуть військові.

Російські терористи обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння. Водночас українські воїни масово знищують піхоту та техніку ворога. ЗСУ ламать плани агресора.

"На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного", - наголошують українські воїни.

  • Головний редактор Суспільне.Донбас Андрій Крамченков повідомив, що окупанти не зменшують тиск біля Часового Яру й посилюють бойові дії в районі Курахового.
Теги:
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
24 бригада
Часів Яр
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