Для підсилення оборони у Часів Яр передислокували 24 ОМБр

Про це йдеться на офіційному Facebook-профілі 24 ОМБр.

"Ситуація в місті та навколо нього — надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня", - пишуть військові.

Російські терористи обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння. Водночас українські воїни масово знищують піхоту та техніку ворога. ЗСУ ламать плани агресора.

"На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного", - наголошують українські воїни.